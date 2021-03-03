"احترموا عيلته ومشاعرنا".. رد لقاء الخميسي على التنمر بـ"عبدالمنصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علقت الفنانة لقاء الخميسي، زوجة محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حاليا والزمالك سابقا، على التنمر الذي تعرض له مؤخرا.

وقالت الخميسي في مداخلة عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، يوم الثلاثاء: "التنمر على أوسا موجود منذ 16 عاما من يوم ما عرفته ولم يكن وقتها متاحا منصات للسوشيال ميديا، بس كنا بنسمعه وقتها في الملعب أو عبر رسائل نصية، لكن مع مرور الوقت ترك زوجي نادي الزمالك وبدأنا نشتغل في حالة من الهدوء".

تابعت: "مع الوقت التنمر انتقل إلى منصات السوشيال ميديا في كل حتة وعلانية، وهو دلوقتي عنده أولاد وعيلة، وهو راجل هادي بطبعه، وأقوى من أنه يرد، وكان دائما يقولي أنا مش مهتم، كبري دماغك واقفلي ودنك وأنا مش متضايق، بس أنا الصراحة مش بقدر أسكت".

واصلت: "فيه حاجتين بيهموني أن لازم الناس تتقبل الآخر حتى لو مش بيحبوه، لأنه مفيش داعي للخروج عن الحدود المسموحة، وإذا كنت أنت كمتنر كارهه لا فيه ناس تانية بتحبه وبتجيبوا وبتدفعله فلوس عشان يشتغل، وفي نفس الوقت لازم تحترموا عيلته والطابور اللي ماشي وراه ومشاعرهم".

أضافت: "أوسا كان بيتعرض للشتايم في الملعب وكنت بسمعهم ومع ذلك كمل، وأعتقد أوسا لما راح وادي دجلة شهد حالة من الهدوء والاحترام من قبل الإدارة والمدربين الأجانب، ولازم تشوفوا الفيديوهات اللي عاملينها المدربين ليه، ادوله الثقة وأن يبقى في الوضع الراهن، وهو رجل صاحب تحدي لا يفرق معه العمر ولا الأقاويل".