شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تصور "أمانى وتهانى" آخر حكايات مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة هنا الزاهد آخر حكايات مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" والتي تحمل اسم "أمانى وتهانى"، بالتزامن مع عرض العمل على قناة dmc، حيث تعرض القناة هذا الأسبوع حكاية "المتخصصة" ويشاركها البطولة أحمد سلطان، وذلك بعد عرض أول حكايتين وهما "ساندى كراش" بمشاركة محمد كيلانى، و"الجريمة لا تفيد" وشارك معها محمود عبد المغنى.

وقرر صناع المسلسل الاستغناء عن حكاية من الحكايات التي كان مقرر تقديمها، ليصبح عددها 8 بدلاً من 9، ويكون إجمالى حلقات العمل 40 حلقة بدلاً من 45، حيث تقرر ذلك في ظل اتجاه القنوات لعرض المسلسلات في 40 حلقة حتى يتم عرض عدد أعمال أكبر طوال العام.



هنا الزاهد واحمد سلطان من حكاية المتخصصة

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، تخوض به هنا الزاهد البطولة المطلقة الأولى، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولى لأحمد" وأخيراً أمانى وتهانى".

وتواصل هنا الزاهد في نفس الوقت تصوير مشاهدها في مسلسل "النمر" مع محمد إمام والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ويضم عددا من الفنانين منهم نرمين الفقى ومحمد رياض وبيومى فؤاد وخالد أنور وايناس كامل وسلوى عثمان وأحمد عبد الله محمود وعلاء مرسى.