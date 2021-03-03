شكرا لقرائتكم خبر عن شادى سرور يجسد شخصية محامى فى "ملوك الجدعنة" أمام مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم المخرج الفنان شادي سرور لأسرة مسلسل "ملوك الجدعنة"، حيث يجسد شخصية محامي، وسافر أول أمس الأثنين إلي لبنان من أجل تصوير مشاهده فى العمل الذي يقوم ببطولته النجمان مصطفي شعبان وعمرو سعد ويتم تصويره حالياً فى لبنان للعرض فى شهر رمضان المقبل.

المخرج شادي سرور كان ضمن لجنة اختيار فرقة الخليج 365 المسرحية التابعة لمركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير والتي ضمت النجمة وفاء عامر والفنانين يوسف إسماعيل وفاطمة محمد علي ولقاء سويدان والمخرج عمر زهران والمخرجة عزة الحسيني .

شادي سرور مخرج مسرحي وممثل خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ، وكان رئيسًا لفرقة الشباب ثم مديرا لمسرح الطليعة وحاليا مدير لمركز الهناجر للفنون، ومن أعماله المسرحية (المحروس والمحروسة) التي قام بإخراجها وقام ببطولتها سوسن بدر وأحمد راتب ولقاء سويدان، كما خاض أيضًا تجربة التمثيل في عدة أعمال كمسلسلات منها (الجماعة، الفوريجي)، وفيلم (مهمة صعبة).

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، ودلال عبدالعزيز، ووليد فواز، ومعالجة وسيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.