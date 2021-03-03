فضل شاكر يطلق أغنية جديدة بعنوان "لسه الحالة ماتسُرش"

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"الخليج 365" من بيروت: بعد النجاح الذي حققته أغنية "وينك حبيب" والتي أطلقها بمناسبة عيد العشاق، طرح الفنان فضل شاكر عمل غنائي جديد يحمل عنوان "لسه الحالة ماتسُرش"، من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن الحان محمود انور ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام اياد النقيب.

وتتحدث الأغنية الجديدة عن الحب والألم وصدق المشاعر، من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، حيث تقول كلماتها:

ولسه الحالة ماتسُرش .. ولسه الروح بتستناك

مافيش شيء فيا ماتضرش .. وراحت كل حاجة معاك

نسيت الضحكة من يومها .. نايم صاحي بحلم بيك

حياتي البُعد أزمها .. مفتاح الأمل ف ايديك



