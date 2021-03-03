ميغان ماركل تحصل على 450 ألف جنيه إسترليني كتعويض مؤقت من ميل أون صنداي

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"الخليج 365" من بيروت: حكمت محكمة في لندن لصالح ميغان ماركل بتعويض مؤقت عن مصاريفها القضائية تبلغ قيمته 450 ألف جنيه إسترليني (630 ألف دولار) اليوم الثلاثاء بعد أن كسبت دعوى انتهاك الخصوصية ضد صحيفة ميل أون صنداي التي نشرت أجزاء من رسالة كتبتها إلى أبيها.

وحكم قاض في المحكمة العليا بلندن الشهر الماضي بأن الصحيفة انتهكت خصوصية ميغان كما انتهكت حقوق النشر الخاصة بها بنشر أجزاء من الرسالة المؤلفة من خمس صفحات التي كتبتها إلى أبيها توماس ماركل الذي اختلفت معه عشية زفافها إلى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث.

وجاء حكم القاضي مارك واربي لصالح ماركل دون محاكمة قائلاً إن الموضوعات كانت انتهاكاً واضحاً للخصوصية بعد أن جادلت الصحيفة بأن الدوقة كانت تعتزم نشر محتويات الرسالة وأن النشر جاء في إطار استراتيجية إعلامية.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء رفض واربي الموافقة للصحيفة على طلب الطعن على القرار قائلا إنه “لا يرى أي احتمال حقيقي” لأن تتوصل محكمة الاستئناف لنتيجة مختلفة. ومع ذلك فإن بوسع الصحيفة التقدم مباشرة بالطعن إلى المحكمة.