شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة: كنت بشتغل مهندس فقررت الاتجاه للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد حلاوة، ضيفا في برنامج " صاحبة السعادة " للنجمة إسعاد يونس، تحدث عن دراسته حيث درس الاتصالات ثم الديكور ثم المسرح، مشيرا انه بدأ مشواره من خلال مسرح "الجيب" ، وعن دخوله الفن روي حلاوة انه كان يعمل في مدينة نصر بعد تخرجه كانت وقتها منطقة صحراوية ويسرق منها أدوات توصيل الاتصالات والتي كانت في عهدته فقرر ترك الهندسية واتجه للفن.

وأضاف أحمد حلاوة ان المسرح زمان كان يتسبب في نسيان الممثل، قائلا "كنا بنعمل أعمال عظيمة بس مش كل الجمهور بيشوفها فبنتنسي، عشان كدا أبطال مسرح مصر محظوظين عشان مسراحيتهم بتتعرض".

وعن تعاونه مع الزعيم عادل إمام قال: "الراجل ده عند ضمير في شغله وبيعتبرني جوكر هو رامي امام واقدر اعمل أي دور"، وكشف عن كواليس مسرح العرائس، الذى يعشقه وعمل به.