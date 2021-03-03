شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد زوجته الكاتبة إنجى علاء: "فخور بيكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم يوسف الشريف، بعيد ميلاد زوجته الكاتبة إنجى علاء، الموافق اليوم 3 مارس، حيث وجه لها رسالة رومانسية نالت إعجاب جمهوره عبر موقع تويتر.

ونشر يوسف الشريف، صورا من الاحتفال، وعلق قائلاً:" كل سنة وانتِ طيبة يا أحلى زوجة في الدنيا كل سنة وأنا بحبك كل سنة وأنا فخور بيكي".



يوسف الشريف عبر تويتر

وكان احتفل الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاد ابنيه عبد الله وعبد الرحمن، في 20 فبراير الماضى، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من تورتة عيد الميلاد مكتوب عليه "عيد ميلاد سعيد عبد الله وعبد الرحمن".



يوسف الشريف وإنجى علاء

من ناحية أخرى، يواصل النجم يوسف الشريف تصوير مسلسله الجديد "كوفيد 25"، من تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، للعرض خلال السباق الدرامى الرمضانى المقبل، ويتضح من اسم المسلسل أن أحداثه تدور حول فيروس خطير يصيب العالم.