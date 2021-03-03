شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ينتهى من تصوير المعركة الأولى من حرب الهكسوس فى "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم عمرو يوسف من تصوير المعركة الأولى فى مشاهد حرب الهكسوس ضمن أحداث مسلسله الجديد "الملك" بمدينة 15 مايو، على أن يستكمل يوسف تصوير باقى المعارك خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن العمل يتضمن العديد من المعارك الحربية، فيما يكثف مخرج العمل حسين المنباوى عدد ساعات التصوير، والتى تصل إلى 15 ساعة يوميا للانتهاء من آخر المشاهد مع حلول شهر رمضان.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ،ويشارك فى بطولته صبا مبارك، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن مسلسل "الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.