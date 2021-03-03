خالد يوسف يعلن عودته إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن المخرج خالد يوسف عودته إلى مصر، لحضور جنازة شقيقه الراحل "صلاح" ظهر اليوم الأربعاء.

وكتب يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي".

أضاف: "نشيع جثمان شقيقي الأربعاء عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة، أسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وأعلن المخرج خالد يوسف، مساء الثلاثاء، وفاة شقيقه "صلاح" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "رحل شقيقي صلاح".

وكان خالد يوسف أعلن إصابته بكورونا يوم 31 يناير الماضي، وفي منتصف فبراير أعلن تعافيه، كما كشف عن إصابة شقيقه "صلاح" بالفيروس، وكتب: "دعواتكم أن تمر الحالة بسلام ودعواتكم لشقيقي التي ما زالت حالته حرجة".

وكان مصدر مُقرب من المخرج خالد يوسف، كشف لـ"الخليج 365" خلال الأيام الماضية، أنه يستعد للعودة إلى مصر بعد غياب دام أكثر من عامين قضاها خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي وابنتهما.

وأشار المصدر، إلى أن "يوسف" غير مطلوب على ذمة أي قضايا قضائية، ومن حقه العودة إلى وطنه في أي وقت، مضيفا أن "خالد" لم ينقطع يوما عن قضايا وطنه، وأنه قضى الأشهر الأخيرة في التجهيز لأكثر من مشروع سينمائي، ليستأنف نشاطه الفني عقب عودته إلى مصر.