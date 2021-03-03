"كله رسمي مفيش عرفي".. عدد زيجات سهير رمزي الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل النجمة الكبيرة سهير رمزي، الأربعاء، بعيد ميلادها الـ71، إذ أنها من مواليد مثل هذا اليوم 3 مارس من العام 1950.

سهير رمزي هي ابنة الفنانة الراحلة درية أحمد، وظهرت للمرة الأولى على الشاشة وهي لاتزال طفلة في السادسة من عمرها من خلال فيلم "صحيفة السوابق" عام 1956، وعملت في شبابها كمضيفة جوية وعارضة أزياء، قبل أن تتجه للتمثيل منذ أواخر الستينيات، حتى صارت إحدى أهم نجمات السينما المصرية.

وطالما انتشرت أقاويل حول كثرة زيجات سهير رمزي، حتى كشفت عن عدد زيجاتها الحقيقي خلال لقاء لها مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال" عبر شاشة "الحياة" في يناير 2016.

وقالت سهير رمزي خلال اللقاء: "أنا ولا مرة اتجوزت عرفي، كله رسمي، لكن مش فاكرة العدد، عشان كتير، من كترهم مش فاكرة عددهم، لكن حوالي 8 مرات، اللي متأكدة منه إني معرفتش أوصل لرقم 10".

أضافت: "ويمكن موصلتش للرقم ده بسبب علاء الشربيني زوجي الحالي، أول مرة في حياتي أقعد السنين دي كلها متجوزة من حد، بقالنا حوالي 12 سنة مع بعض، علاء رقم 9 في حياتي وإن شاء الله الأخير".

تابعت: "في ناس أنا غلطت إني ارتبطت بهم، لكن مش هقول أسماء، وتحديدا في اتنين في حياتي غلطت إني اتجوزتهم، وده كان بسبب التسرع، واللي كان نتيجته فشل ذريع وانفصلت".

اختتمت سهير رمزي: "الارتباط مودة ورحمة وعشرة وحياة، ومقدرش أستمر مع إنسان وأنا مش عايزاه، يا أكون مرتاحة يا لأ، والناس تقول اللي هي عايزاه، وأقصر جوازة ليّا كان مدتها سنة".

يذكر أن آخر أعمال سهير رمزي مسلسل "قصر العشاق" عام 2017، مع النجوم: فاروق الفيشاوي، بوسي، عزت العلايلي، رانيا فريد شوقي، وكمال أبو رية وغيرهم، تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صقر.