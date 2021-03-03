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موعد صلاة الجنازة على والدة رضوى الشربيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت، أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس المستجد.

وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :" يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

أضافت :" ماتت من كنت أكرم من أجلها.امى فىً ذمه الله وإنا لله و إنا اليه راجعون.برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".

تابعت :" صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة".

وكانت رضوى الشربيني قالت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللى عليهم".

وأضافت:"لكن أنا عندى يقين إنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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