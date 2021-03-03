موعد صلاة الجنازة على والدة رضوى الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت، أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :" يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

أضافت :" ماتت من كنت أكرم من أجلها.امى فىً ذمه الله وإنا لله و إنا اليه راجعون.برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".

تابعت :" صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة".

وكانت رضوى الشربيني قالت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللى عليهم".

وأضافت:"لكن أنا عندى يقين إنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم".