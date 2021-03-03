فن ومشاهير

رانيا فريد شوقي تنعى والدة رضوى الشربيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل متأثرة بإصابتها بفيروس المستجد.

وكتبت رانيا عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله، وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني".

وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت منذ أيام إصابة والدتها لكورونا، وقالت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللى عليهم".

وأضافت:"لكن أنا عندى يقين إنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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