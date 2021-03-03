رانيا فريد شوقي تنعى والدة رضوى الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رانيا عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله، وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني".

وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت منذ أيام إصابة والدتها لكورونا، وقالت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللى عليهم".

وأضافت:"لكن أنا عندى يقين إنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم".