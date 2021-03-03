مي سليم بفستان أنيق ونورهان دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميريام فارس

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أسود أنيق.

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

سومة

نشرت المطربة سومة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها.

سيمون

نشرت الفنانة سيمون صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.