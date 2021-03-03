أول تعليق لـ"رضوى الشربيني" بعد وفاة والدتها بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

رحلت عن عالمنا، مساء اليوم الثلاثاء، السيدة هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفي أول تعليق لها؛ كتبت رضوى عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، ادعولها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

وأصيبت والدة رضوى الشربيني، منتصف فبراير الماضي، بفيروس كورونا المستجد.

وطلبت رضوى الشربيني الدعاء لوالدتها في 24 فبراير الماضي، وغردت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللي عليهم، لكن أنا عندي يقين إن رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم".

وتقدم رضوى الشربيني برنامج "هي وبس" عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.