وفاة والدة رضوى الشربيني متأثرة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت منذ قليل والدة الإعلامية رضوى الشربيني، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

وأصيبت والدة رضوى الشربيني، منتصف فبراير الماضي، بفيروس كورونا المستجد.

وطلبت رضوى الشربيني الدعاء لوالدتها في 24 فبراير الماضي، وغردت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللي عليهم، لكن أنا عندي يقين إن رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم".

وتقدم رضوى الشربيني برنامج "هي وبس" عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.