كورونا يُغيب والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت هالة أنور، والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، على ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" المحلية إن حالة والدة الإعلامية رضوى الشربيني، تدهورت قبل أيام أثناء تواجدها بالعناية المركزة لأحد المستشفيات، ما استدعى وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

كانت رضوى الشربيني وأسرتها قد أصيبوا بفيروس كورونا منذ أيام إلا أن والدتها عانت من مضاعفات المرض، ودخلت في حالة صحية حرجة استلزمت وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.