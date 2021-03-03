الموت يغيب منسق الأسطوانات الإيطالي كلاوديو كوكولوتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت منسق الأسطوانات الإيطالي كلاوديو كوكولوتو المعروف على الساحة الدولية للموسيقى الإلكترونية، الثلاثاء، عن 59 عاما.

ومات كوكولوتو في مدينة كاسينو جنوب إيطاليا؛ إثر مضاعفات مرض خطر.



ووجه وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكني تحية إلى هذا "اللاعب الأساسي على الساحة الإبداعية الإيطالية والدولية الذي أرقص بنغماته وموسيقاه الطليعية أجيالا كاملة من الشباب".

كذلك حيت رئيسة بلدية روما فيرجينيا راجي روح كوكولوتو الذي وصفته بأنه "فنان كبير طبع لأكثر من 40 عاما تاريخ موسيقى الدانس في إيطاليا وأوروبا والعالم".

وكان كوكولوتو بدأ في سن الـ13 العمل منسقا للأسطوانات في متجر والده في مدينة غايتا الساحلية الواقعة بين روما ونابولي.

وكان كوكولوتو أول منسق أسطوانات أوروبي يلعب الموسيقى في "ساوند فاكتوري بار" في نيويورك.

وقد ضجت حلبات الرقص في التسعينات على وقع مقطوعاته الناجحة بينها "دويت ويذاوت ثينكين" و"أفرومارسلايت".

ويعود آخر ألبوم له إلى حزيران/يونيو 2008.