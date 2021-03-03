شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: لم أرشح بنتى ملك لفيلم "فارس" واختيارها جاء من المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد زاهر أنه لم يرشح ابنته ملك للمشاركة في فيلم "فارس" الذى يخوض به زاهر أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما موضحاً لـ"الخليج 365" أن المخرج رؤوف عبد العزيز هو من اختارها لتجسيد دور شقيقته في الفيلم خاصة لوجود شبه كبير بينهما، مشيراً إلى أنه رغم صغر مساحة الدور الذى تقدمه إلا أنه متفائل بظهورها بشكل مميز متمنيا لها النجاح.



احمد زاهر وابنته ملك

وأبدى أحمد زاهر تحمسه لبطولة فيلم "فارس" خاصة وأنه يتعاون فيه مع المؤلف حسام موسى الذى قدم معه فيلم "زنزانة 7" وحقق نجاحاً جيداً من خلاله، إضافة إلى رغبة المخرج رؤوف عبد العزيز في تقديم عمل مختلف من كافة الجوانب، موضحاً أن اتجاهه للأكشن بسبب نجاح فيلمه الأخير "زنزانة 7".

وقال زاهر: "بقالى 3 سنين بتمرن في الجيم وظبت جسمى إلى حد ما من أجل نفسى وصحتى كما أنى أحب الأكشن من زمان ولكن لم يكن تأتى لى هذه الأدوار ولذلك لم أدخل منطقتها، حتى جاءت لى في "زنزانة 7" وبعدها في "فارس".



مع زاهر فى كواليس فيلم فارس

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.