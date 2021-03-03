شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة "أدم" نجل الفنان ماجد المصرى بفيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أدم المصرى، نجل الفنان ماجد المصرى، اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر ستوري عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يعلن فيها اصابته بالفيروس بعد تحليل المسحه التي اجراها وأثبتت اصابته.

وسرعان ما أكدت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصرى، ووالده أدم، اصابته بالفيروس، حيث وجهت له دعوة عبر حسابها قائلة "سلامتك يا روح قلبي، يارب تقوم لنا بالسلامة".



منشور ابن ماجد المصري

وكان قد ظهر الفنان ماجد المصرى، في أحدث ظهور به بصحبه ابنته "ماهيتاب"، في صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، منذ عدة ايام، تظهر من خلالها وهي تحتضنه وكتبت "أنا بحبك"، ليرد عليها والدها في التعليقات قائلاً: "حبيبة قلبى يا غالية".



منشور زوجة ماجد المصرى وكان قد كشف المصرى، عن إصابته في قدمه أثناء تصوير مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021، وشارك متابعيه منذ ايام، بفيديو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، خلال تواجده في أحد عيادات العلاج الطبيعى، قائلاً: "موجود لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".

ابن ماجد المصري

يأتي ذلك بعد الأزمة الصحية التي عانى منها الفنان ماجد المصري مع بداية العام الجديد 2021 في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ففي أول أسبوع من شهر يناير أعلن إصابته بـ"كوفيد 19" ودخوله في مرحلة العزل المنزلي بعيدا عن أسرته وزوجته وبعد أيام قليلة أعلن إصابة ابنته داليدا بالفيروس التاجي أيضًا، ما دفع صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف لتأجيل مشاهد الفنان ماجد المصرى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما صور جزءًا كبيرًا من مشاهده بالديكور الخاص به في مدينة الإنتاج الإعلامى في الفترة الماضية.