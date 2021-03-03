شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يخضع لجلسة استشفاء ساخنة: أبحث دائما عن أساليب للحفاظ على هذا الديناصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة يظهر من خلالها بعد تلقيه جلسة استشفاء ساخنة، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي يؤكد فيها على بحثه الدائم عن أساليب العلاج المختلفة للحفاظ على جسده.

وظهرت علامات على جسد ذا روك فى الصورة التي التقطها "سيلفي"، مؤكداً على استمتاعه بالعلاج بشكل عام، بعد نجاح تجربته مع تلك الطريقة، وكتب "أبحث دائماً عن أساليب وتقنيات جديدة للحفاظ على هذا الديناصور الذى يبلغ عمره 250 مليون عام، نحن نحصل دائماً على جسد واحد فقط، لذلك علينا الاعتناء به والحفاظ عليه".

وسبق وشارك ذا روك، متابعيه وجمهوره، بصور من جلسة الاستشفاء التي خضع لها بالأبر الصينية، حيث ظهر في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو مستلقى على الأرض والإبر متواجدة في كل مكان في جسده.

وكتب ذا روك عدة نصائح لمتابعيه بعد التجربة التي خضع لها، وقال: "كم أنا ممتن لهذة اللحظات الهادئة للشفاء، إنه تذكير يومي للجميع بأن لدينا جسد واحد فقط، وعلينا الاعتناء به"، كما أشار إلى أنه خضع لهذه الجلسة الاستشفائية بعد عدة عمليات جراحية أجراها منها 4 عمليات جراحية في الركبة، إضافة إلى تعرضه لتمزق عضلات الفخذ الرباعية في الحوض، وجراحة الفتق الثلاثى، وتمزق وتر العرقوب، وإعادة بناء الكتف بالكامل، و3 فتق أسفل الظهر، و2 تمزق القرص السفلي الخلفى.