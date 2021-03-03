شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربينى متأثرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية رضوى الشربينى، وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك".



رضوي الشربيني

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى، أكدت منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أمى بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندى يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".

وكانت والدة الإعلامية رضوى الشربينى، قد طلبت رؤية ابنتها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة.

وقد أصيبت الإعلامية رضوى الشربينى بـ فيروس كورونا ، بعدما أجرت التحاليل المطلوبة عقب شعورها بأعراض الفيروس، وبدأت بالفعل فى عزل نفسها عن بناتها وأسرتها، وازدادت الأزمة بعدما أصيبت والدتها هى الأخرى بكورونا، وكذلك شقيقها، مما جعل رضوى تعيش في حالة نفسية سيئة.