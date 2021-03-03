شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تزاحم والتفاف الجمهور حول محمد إمام فى الجمالية أثناء تصوير "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التف الجمهور بشكل كبير حول النجم محمد إمام، في حى الجمالية، أثناء تصوير مسلسله "النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، ومن شدة التزاحم حول إمام، لم يتمكن فريق عمل المسلسل من تصوير المشاهد الخاصة به، حتى وصل الأمر، إلى أنه تمكن من تصوير مشهدين فقط واضطر إلى مغادرة موقع التصوير، لحين تهدئة الازدحام.

وفى السياق ذاته، كشفت شركة سينرجى المنتجة للعمل، عن البوستر الرسمي للمسلسل، الذى ظهر محمد إمام من خلاله ملثماً بشكل مميز، ووراءه دراجة بخارية، مما يدل على الإثارة والتشويق في أحداث المسلسل، الذى يعد من أهم مسلسلات الموسم الدرامى المقبل .

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

قدم محمد إمام آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.