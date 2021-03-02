من نجم في هوليوود إلى تاجر حشيشة.. سيث روغن يطلق شركته في كاليفورنيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن سيث روغن إطلاق شركته المصنّعة لحشيشة الكيف Houseplant في الولايات المتحدة.

وكشف الممثل (38 عاماً) أن الماريجوانا التي صنعها و”التي تدخّن يدوياً” ستصل إلى كاليفورنيا في 11 آذار (مارس).

وقال روغن في فيديو نشره عبر حسابه على”إنستغرام”: “إن كنتم تعرفون أي شيء عني على الإطلاق، فسأفترض أن يكون ذلك حبي العلني للحشيشة”.

وتابع: “لكن ما لا تعرفونه عني هو أنني بدأت تأسيس شركة مصنّعة للحشيشة منذ عشرة أعوام، ونحن أخيراً مستعدون لإطلاقها في أميركا”.

ولا تضمّ الشركة أنواع الحشيشة المفضّلة لدى سيث فحسب، بل يمكنكم أيضاً شراء الأكسسوارات مثل ولاعات الطاولة، ومجموعة صناديق من الفينيل، وحتى مجموعة منافض صممها الممثل.

وأطلق روغن الشركة في البداية بالشراكة مع إيفان غولدبيرغ عام 2019 على أنها توفّر سجائر الحشيشة للراغبين في شرائها، بحسب ما جاء في موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وتم بيع المنتجات في العديد من المقاطعات الكندية، ولكن ستصبح الآن متوفّرة في كاليفورنيا.

وذكر روجن أنّه وغولدبرغ اخبرا شخصياً عن مئات المنتجات قبل اختيار السلالات الثلاث التي ستصبح متاحة للجميع عند الإطلاق.