هند صبري تكشف وجود مجموعة خاصة بين الفنانات للتحذير من المتحرشين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحدثّت الفنانة التونسية هند صبري بشكل مستفيض عن قضية التحرش في الوسط الفني العربي، كاشفةً تفاصيل جديدة عن تعامل الفنانات مع هذه الجريمة.

وأوضحت في مقابلة لـ”سي إن إن بالعربية” إن فنانات شابات خصّصنّ مجموعات على أحد تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، لتبادل التحذيرات حول المتحرشين الذين يصطادون من هنّ في مقتبل العمر، عبر إيهامهن بإيصالهن إلى النجومية.

وأضافت: “نحن نعرف كم الضغوطات، ونعلم جيداً، ثمن الصمت، وثمن الكلام”.

واستبعدت صبري إمكانية القيام في العالم العربي، بحركة مماثلة لحملة Mee Too في الغرب، لأن “حدود التحرش غير واضحة حتى الساعة عربياً”، على حد تعبيرها.

وأردفت بقولها: “تعلمت خلال مسيرتي أنّ الصوت الجريء العالي حين يكون وحيداً، يدفع الثمن غالياً، وأنا دفعته، في مواقف عديدة. أنا أيضاً امرأة وأم، ومن الصعب أن أكون دائماً في وجه المدفع”.

ولفتت صبري في سياق المقابلة، إلى أنّ “المرأة عدوة نفسها” بسبب ما تمارسه من رقابة ذاتية على نفسها.

وعن وصيّتها لبناتها عالية وليلى، قالت: “لا تضعوا حدوداً لأنفسكم، العالم سيتكفل في ذلك، فلا تساعداه على تقييدكم، حاولوا دائماً أن تكونوا في منتهى الليونة للتعامل مع الحياة”.