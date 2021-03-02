بوجه مخفي.. محمد إمام يتصدر بوستر “النمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ينافس الممثل المصري محمد إمام في موسم رمضان 2021 ضمن مسلسل “النمر” والذي يعد من الأعمال التي ستسابق على المراتب الأولى في المشاهدة خلال الموسم القادم.

وكشف المنتج تامر مرسي عن البوستر الرسمي للعمل بعد إزاحة الستار عن بوسترات مسلسلات “موسى، ظل راجل ونجيب زاهي زركش” في الأيام القليلة الفائتة.

ويظهر إمام في البوستر وهو مغطى الوجه بلثام أسود كاشفاً بعض الشيء عن ملامح الشخصية الجديدة.

وتدور أحداث مسلسل “النمر” حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، ويلعب محمد إمام شخصية صعيدية ضمن سياق الأحداث البوليسية.

يذكر أن مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ويذلك يأتي المسلسل كتعاون جديد بين إمام والعزب وعادل بعد مسلسل “هوجان” عام 2019 حيث كان إمام رافضاً فكرة المشاركة في مسلسل درامي هذا الموسم، ولكن الكاتب والمخرجة أقنعاه بالحضور في العمل الجديد.