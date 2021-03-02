لعشاق The Crown.. هؤلاء أبرز الممثلين الجدد في الموسمين المقبلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يحظى مسلسل The Crown الذي يعرض على منصة الترفيه الأميركية (نتفليكس)، بنسبة مشاهدة عالية وحصد العديد من الجوائز في مواسمه الأولى، ويوم أمس حصل المسلسل الشهير على جائزة (غولدن غلوب) كأفضل مسلسل درامي.

وحصلت إيما كورين التي جسدت دور الأميرة ديانا، وجوش أوكونور الذي لعب دور الأمير تشارلز، وجيليان أندرسون التي أدت شخصية مارغرت تاتشر على جوائز التمثيل التلفزيوني.

وكشفت تقارير صحافية عن أن الموسمين المقبلين من السلسلة، ستأتي بفريق عمل جديد تماماً، كما سيتم الكشف عن الأدوار القيادية لأعضاء العائلة المالكة البريطانية للموسمين المقبلين. وسيكون أبرز ممثلي الجزئين الخامس والسادس من السلسة، هم: إيميلدا ستونتون، بدور الملكة إليزابيث، وليزلي مانفيل، بدور الأميرة مارجريت، وجوناثان برايس، بدور الأمير فيليب، وإليزابيث ديبيكي، بدور الأميرة ديانا، ودومينيك ويست، بدور الأمير تشارلز.

ومن الأحداث التي سيتناولها المسلسل في جزئيه الخامس والسادس، وفاة الأميرة مارغريت، ووفاة الملكة الأم، والاحتفال بـ(اليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث).