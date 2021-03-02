روبي تتألق بـ”حته تانية” في حفل ضخم على سفح الأهرامات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة المصرية روبي حفلا غنائياً ضخماً على سفح الأهرامات، بحضور عدد محدد من الجمهور الذين اتبعوا الإجراءات الاحترازية من كشف الحرارة والتعقيم بالكحول الطبي للوقاية من فيروس كورونا، في الهواء الطلق.

وظهرت روبي باطلالة جذابة وكان في استقبالها وليد منصور منتج ألبومها الجديد “حتة تانية” والذي تولى الاشراف على الحفل الذي نظمه علي زكريا، وقدمت فقرات الحفل النجمة اللبنانية رزان مغربي.

وحرصت روبي في بداية فقرتها علي تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم لها وقدمت الحفل بشكل مبهر على غرار النجوم العالميين. وأشعلت روبي الحفل بعدد كبير من أغنياتها الشهيرة منها: “أنت عارف ليه، ليه بيداري”، إضافة إلى الأغنية الرئيسية في ألبومها الجديد “حتة تانية”.

ويحسب لوليد منصور إعادته لنجمة بحجم روبي للغناء، بعد توقف عدة سنوات بألبوم “حته تانية” الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركته Talent Beats.