مسرحية "كومبارس" لـ خالد المظفر حصرياً على "شاهد VIP"

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"الخليج 365" من بيروت: يطلّ النجم خالد المظفر على خشبة المسرح في العمل الجديد "كومبارس" الذي سيعرض حصرياً على "شاهد VIP" ابتداءً من 4 مارس.

يلعب دور البطولة إلى جانب خالد المظفر كل من خالد العجيرب، عبد الله بهمن، شيلاء سبت، إيمان الحسيني، عبد الله الحمادي، إيمان فيصل، وآخرين.

تدور أحداث المسرحية حول ممثل بسيط يعمل في أدوار كومبارس صامت مع زوجته، قبل أن يحصل فجأة على فرصة عمل في مسلسل يقدم فيه دور كومبارس متكلم هذه المرة، إذ عليه حفظ وترديد بعض العبارات الحوارية الثانوية.

فكيف ستكون رد فعله عندما يعرف أنه سيتعرض إلى صفعة قوية في أحد مشاهد العمل؟ وهل سيتقبل تلك الصفعة التي يتضح أنها حقيقية وليست تمثيلية؟ أم سيستمر في لعب دور الكومبارس على المسرح كما في الحياة؟

في هذا السياق، أكد منتج العمل أحمد عيسى العلوي أن مسرحية "كومبارس" جاءت من إنتاج شركة "فروغي" لتمزج بين الكوميديا والمضمون الهادف والرسالة الإنسانية، وأضاف: "جاء هذا العمل بمثابة البحث عن خط خاص في الكوميديا، إذ نقدّم نمط مختلف كلياً، وقد سبق أن لمسنا تقبل الجمهور لهذا النمط في مسرحية "مطلوب"، وما واكبها من نجاح."

يذكر أن مسرحية "كومبارس" تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "مطلوب" للنجم خالد المظفر والّتي ستعرض لاحقاً على "شاهد VIP".

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