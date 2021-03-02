شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول مقطع من أغنية محمد فؤاد الجديدة قبل طرحها .. "ماتيجى نتكلم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ماتيجى نتكلم"، من ألحانه، وكلمات وائل توفيق، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب، وينشر ”الخليج 365” مطلع الأغنية:"ما تيجي نتكلم.. أنا وانتي نصارح.. بعضنا نصفي اللي ما بينا.. ومنها نريح قلبنا"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.
من ناحية أخرى دخل محمد فؤاد قائمة التريند على موقع يوتيوب وذلك من خلال أغنية "ليه"، وكان محمد فؤاد قد شوق متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021.
وكان النجم محمد فؤاد قد تقدم ببلاغ للنيابة المختصة ضد إحدى الشركات لانتهاكها حقوق الملكية على القناة الرسمية للفنان والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك.. وقيامها بإغلاق الأغنية من على يوتيوب، بعد تحقيقها نسب مشاهدة جيدة بمجرد طرحها.
وحل النجم محمد فؤاد ضيفاً على الخليج 365 فى ندوة فنية تحدث فيها عن العديد من الأمور الفنية والشخصية وأطلق العديد من التصريحات القوية، حيث تحدث عن كواليس فيلم "إسماعيلية رايح جاى" وأهم المشاهد الكوميدية التي جمعته بالنجم محمد هنيدى وباقى أبطال العمل، وعن علاقته بعمرو دياب ورأيه فى أغانى المهرجانات وكشف بعض الأمور التى لا يعرفها الجمهور عنه