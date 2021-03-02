شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول مقطع من أغنية محمد فؤاد الجديدة قبل طرحها .. "ماتيجى نتكلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ماتيجى نتكلم"، من ألحانه، وكلمات وائل توفيق، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب، وينشر ”الخليج 365” مطلع الأغنية:"ما تيجي نتكلم.. أنا وانتي نصارح.. بعضنا نصفي اللي ما بينا.. ومنها نريح قلبنا"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخرى دخل محمد فؤاد قائمة التريند على موقع يوتيوب وذلك من خلال أغنية "ليه"، وكان محمد فؤاد قد شوق متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021.