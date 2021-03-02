شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الفنانين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة سهير رمزي، بعيد ميلادها الذى يوافق الثالث من مارس، وسط عدد من أصدقائها الفنانين والمشاهير، حيث نشر عدد من متابعيها وجمهورها صور لها عبر منصاتهم الشخصية لتوجيه التهنئة لها في عيد ميلادها.

وحرصت الإعلامية بوسى شلبي، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة من كواليس احتفالات سهيررمزي بعيد ميلادها، وظهرا وهما أمام تورتة عيد الميلاد مع التزامهما بالإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.



احتفال عيد ميلاد سهير رمزي

واستقبلت النجمة سهير رمزي، الكثير من التعليقات، من قبل متابعيها وجمهورها، بالإضافة إلى مشاركتهم بعض اللقطات من أعمالها السابقة في السينما والدراما.

سهير رمزى، كانت قد كشفت فى تصريحات تليفزيونية أن طريقتها فى الزواج كانت اختيار الشخص الذى ينال إعجابها فقط دون تعقيدات أو التقيد بأى شىء آخر.