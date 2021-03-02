شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير تجمع حاتم فهمى وابنته فيروز في أول ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المطرب حاتم فهمي لجلسة تصوير جديدة، بصحبة ابنته "فيروز" والذي يعد أول ظهور لها، وانهالت التعليقات عليه بالإعجاب، حيث نالت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

من ناحية أخرى حقق المطرب حاتم فهمى من خلال أغنيته الجديدة "ملقتش راحتى" أكثر من نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب"، وتعاون حاتم في الأغنية الجديدة مع عمر الشربيني الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها أيضًا، بينما التوزيع الموسيقى لـ وليد شراقي.

"ملقتش راحتى" ثانى الأغانى التي يطرحها حاتم فهمى من ألبوم "تقيل وهادي" بعد أن طرح أغنية الأغنية الأولى التى حملت اسم الألبوم من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويتعاون حاتم فهمى في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا واحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.