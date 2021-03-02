أول تعليق من رامي إمام بعد عرض مسرحية "بودي جارد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه رامي إمام، مخرج مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، الشكر لكل من هنأه على عرض العمل لأول مرة بعد 21 عاما من بدء تقديمه على المسرح عام 1999، من خلال منصة "شاهد" التابعة لمجموعة mbc.

وقال إمام، في مقطع فيديو نشره عبر "ستوري إنستجرام": "بشكر من قلبي وبصفة شخصية جدا كل الناس اللي بعتولي رسايل يهنوني على بداية عرض مسرحية (بودي جارد) وعلى نجاح العمل".

أضاف: "الحمد لله لحد النهاردة المسرحية حققت نسبة مشاهدة عالية جدا في أول أيام عرضها، المسرحية دي لها معزّة خاصة جدا عندي، وأنا بعتز بها جدا جدا لأن فيها ذكريات كتيرة جدا".

وبدأت منصة "شاهد"، يوم الجمعة الموافق 26 فبراير الماضي، في عرض آخر مسرحية قدمها الزعيم عادل إمام "بودي جارد"، وذلك بعد حصولها على حقوق العرض الأول للعمل، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc.

"بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بمشاركة النجوم: عزت أبو عوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، شيرين سيف النصر، ورغدة، وعُرضت في الفترة بين 1999 و 2010.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسا شخصيا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.