"أمركم عجيب".. عباس أبو الحسن يستعيد ذكريات "مافيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد الفنان عباس أبو الحسن ذكريات فيلم "مافيا"، بطولة الفنان أحمد السقا.

ونشر "أبو الحسن" مجموعة صور من الفيلم في صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أمركم عجيب".

جملة "أمركم عجيب أيها المصريين"، قالها الفنان عباس أبو الحسن ضمن أحداث فيلم "مافيا".

فيلم "مافيا" بطولة منى زكي، أحمد السقا، أحمد رزق، مصطفى شعبان، توفيق عبد الحميد، جمال إسماعيل، حسين فهمي، من إخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر أعمال عباس أبو الحسن فيلم "أشباح أوروبا" الذي يجمعه بالفنانة هيفاء وهبي، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.