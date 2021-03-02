صورة| حنان مطاوع تروج لمسلسل "القاهرة كابول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة حنان مطاوع لمسلسلها الجديد "القاهرة كابول"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

ونشرت "مطاوع" صورة لأبطال العمل مجمعه في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "القاهرة كابول قريبا، رمضان 2021".

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، المفترض أن يعرض العمل في رمضان الماضي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا أنا"، وهي دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات.

الحكاية بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، شاهستا سعد، ورامي الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام، تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.