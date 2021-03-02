يدعي أنه زوجها.. متسلل يقتحم منزل كيم كارداشيان في كاليفورنيا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن نجمة الواقع الأميركية كيم كارداشيان لم تنته بعد من مشاكلها، فقد كشفت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، أن متسللاً اقتحم منزلها زاعماً أنه زوجها ويريد رؤيتها.

وصرحت مصادر موثوقة لصحيفة (تي إم زد) الأميركية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 6:30 مساء الأربعاء الماضي، عندما اخترق رجل يبلغ من العمر (24 عاماً) بوابة المدخل الرئيسية للمنزل، في محاولة لرؤية كيم في Hidden Hills. وتمكن الأمن من إيقاف الرجل قبل أن يقترب من مكان كيم، وتم استدعاء الشرطة في الحال.

أثناء استجوابه من قبل رجال الشرطة، ادعى أنه يعرف كيم البالغة من العمر 40 عاماً، كما ادعى أيضاً، أنه زوج نجمة (كيبينج أب ويز ذا كارداشيانز)، ووجهت إليه الشرطة تهمة التعدي على ممتلكات الغير وتم إطلاق سراحه.

ويأتي هذا التعدي الأخير، بعد حوالي أربع سنوات ونصف من حادث السطو على نجمة تلفزيون الواقع في باريس.

وكانت كيم، قد تعرضت للسرقة، بعدما اقتحم لصوص شقتها الخاصة، حيث كانت تقيم فى باريس أسبوعاً لحضور عرض أزياء في أكتوبر من عام 2016، وكشفت تقارير وقتها أن اللصوص قيدوها، تحت تهديد السلاح وقاموا بسرقة مجوهرات قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار.

على صعيد آخر، تواجه كيم كارداشيان معركة شرسة مع زوجها مغني الراب كانيه ويست، بعد أن تقدمت بطلب رسمي للطلاق منه بعد زواج دام 7 سنوات.