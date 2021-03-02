انتصار قانوني لـ ميغان ماركل.. و630 ألف دولار تعويضًا مؤقّتًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: منحت محكمة في لندن دوقة ساسكس البريطانية ميغان ماركل 450 ألف جنيه إسترليني (630 ألف دولار) اليوم الثلثاء، كتعويض موقّت عن مصاريفها القضائية بعدما كسبت دعوى انتهاك الخصوصية ضد صحيفة “ميل أون صنداي” التي نشرت أجزاءً من رسالة كتبتها إلى أبيها.

وحكم قاض في المحكمة العليا بلندن، الشهر الماضي، بأن الصحيفة انتهكت خصوصية ماركل، كما انتهكت حقوق النشر الخاصة بها بنشر أجزاء من الرسالة المؤلفة من خمس صفحات التي كتبتها إلى أبيها توماس ماركل الذي اختلفت معه عشية زفافها إلى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث.

وجاء حكم القاضي مارك واربي لصالح ميغان دون محاكمة، قائلاً إنّ “الموضوعات كانت انتهاكاً واضحاً للخصوصية بعدما جادلت الصحيفة بأنّ الدوقة كانت تعتزم نشر محتويات الرسالة، وأنّ النشر جاء في إطار استراتيجية إعلامية”.

وفي جلسة اليوم الثلثاء، رفض واربي التصريح للصحيفة بالطعن على القرار قائلاً إنه “لا يرى أي احتمال حقيقي” لأن تتوصل محكمة الاستئناف لنتيجة مختلفة. ومع ذلك فإنّ بوسع الصحيفة التقدم مباشرة بالطعن إلى المحكمة.