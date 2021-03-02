الحكومة الكويتية الجديدة.. أبرز الأسماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما رفع رئيس الحكومة أسماء الوزراء إليه لإقرارها.

وقضى المرسوم الأميري، الذي حمل رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.



كما أمر بتعيين حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

وتعيين عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي، إضافة إلى تعيين الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.

كما شمل المرسوم تعيين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس، وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إضافة إلى تعيين مبارك سالم مبارك الحریص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية، وخليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

كما شمل المرسوم تعيين الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية، وشايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والدكتور عبد الله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.

وتعيين الدكتور مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وقضى المرسوم في مادته الثانية، بأن على رئيس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.