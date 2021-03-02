إلغاء مهرجان بريمافيرا الموسيقي في برشلونة بسبب كورونا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







برشلونة: أعلن مهرجان بريمافيرا ساوند الموسيقي في برشلونة، وهو من الأكبر في إسبانيا وأوروبا، الثلاثاء إلغاء نسخته المقررة مطلع يونيو بسبب جائحة كوفيد-19.

وجاء في بيان للمهرجان "ببالغ الحزن علينا إبلاغكم بإرجاء نسخة الذكرى العشرين لمهرجان بريمافيرا ساوند برشلونة إلى 2022".

ويعود القرار إلى "الضبابية" السائدة حاليا والتي تحول دون القدرة على التكهن بما سيكون عليه الوضع لناحية رفع القيود المتصلة بالجائحة خلال المهرجان المقرر بين الثاني من يونيو والسادس منه.

وفي هذه الظروف "لا يمكن التحضير للمهرجان بصورة طبيعية ولا التأكد من القدرة على إقامته في موعده".

ويحذو المهرجان بذلك حذو أحداث أخرى بينها غلاستونبيري في بريطانيا، وهو من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، والذي اعلن نهاية يناير إلغاء نسخة 2021 المقررة أساسا في يونيو.