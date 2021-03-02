شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية لـ أحمد مكى وينتظر موعد المسحة الثانية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إيناس مكى، شقيقة الفنان أحمد مكى، لـ ”الخليج 365” إن حالته الصحية مستقرة إلى حد كبير، مشيرة إلى أنه يخضع للعزل المنزلى ويتبع تعليمات الأطباء ويخضع للبروتوكول الطبي الذى يباشره الطبيب المعالج، لافتة إلى أن مكى يطمئنها هي والدتها يومياً عن حالته الصحية عبر الهاتف.

وأكدت إيناس، أن شقيقها ينتظر موعد المسحة الثانية، والتى من المفترض أن يجريها الأيام المقبلة، لاسيما أنه أصيب بفيروس كورونا اللعين منذ أسبوع، ولذلك من المقرر أن ينتظر أسبوعاً آخر ليجرى المسحة الثانية بحسب تعليمات الطبيب.

يشار إلى أن أحمد مكى يشارك في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" مع النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل بشرى، إنجى المقدم، إياد نصار، وعدد كبير من الفنانين، سيناريو وحورا هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى .