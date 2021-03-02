شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة جيمس بوند تحتفل بعيد ميلاد دانيال كريج بلقطات من وراء الكواليس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لسسلة أفلام الأكشن الشهيرة جيمس بوند 007، على الاحتفال بعيد ميلاد النجم دانيال كريج، الذى جسد شخصية البطولة في الكثير من أجزاء السلسلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة عبر موقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله النجم العالمي في الكثير من اللقطات من وراء كواليس تصوير السلسلة، والتي تعرض لأول مرة للاحتفال بعيد ميلاده الـ 53 الذى يوافق اليوم 2 مارس.

وسرعان ما استقبلت الصفحة الرسمية الكثير من التعليقات على الفيديو من قبل جمهوره ومتابعيه الذين وصفوه بأنه افضل من جسد الشخصية طوال العقود الماضية التي طرح فيها الكثير من أفلام العميل البريطاني السري.

وكانت قد أكد موقع hollywoodreporter، انه تم تأجيل فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die من أبريل إلي 8 أكتوبر 2021 حيث تواجه هوليود مزيدًا من التأخير قبل استئناف عروض السينما.

يشارك في فيلم "No Time to Die" إلى جانب دانيال كريج ورامى مالك كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.