شكرا لقرائتكم خبر عن ساموزين يحتفل بنجاح أغانيه الأخيرة فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم ساموزين مقر الخليج 365 للاحتفال بنجاحاته وأغانيه فى الفترة الأخيرة، بالإضافة للحديث عن سبب اختفائه خلال الفترة الماضية، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن وباقى زملاء القسم.

وتحدث ساموزين خلال الندوة التى أقامها قسم الفن فى الخليج 365 عن كيفية اختيار أغنياته التي ميزت مشواره الفني وعن بدايته في ظل وجود نجوم كبار، كما تحدث عن قصص الحب في حياته ورأيه فى الألقاب التى أطلقها عليه جمهوره مثل "أمير العشاق".

كما تتطرق للحديث عن ابتعاده عن مجال التمثيل وكواليس فيلمه الوحيد "90 دقيقة"، ومسلسله "طعم الحياة"، وكيف تقبل النقد بعد تجسيده لشخصية البلطجى، كما أعلن عن غنائه باللغة الصينية وأكثر من لغة خلال الفترة المقبلة، وتحدث كذلك عن تفاصيل أغنيته الأخيرة "حبيتو" التى طرحها في موسم عيد الحب وحققت نجاحا كبيرا، وتحدث عن أولاده وعلاقته بهم حاليا، وتتطرق الحديث أيضا عن مشواره في ألمانيا وتجهيزه لأكثر من عمل فنى جديد.

وطرح مؤخرا سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.



ساموزين خلال ندوة قسم الفن



النجم ساموزين والكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى



ساموزين فى حواره مع عمرو صحصاح لتليفزيون الخليج 365



ساموزين فى صالة تحرير الخليج 365 مع عمرو صحصاح وعلى الكشوطى ومحمد طنطاوى



ساموزين فى ندوة قسم الفن باليوم السابع (2)



ساموزين فى ندوة قسم الفن باليوم السابع



ساموزين فى ندوة قسم الفن



ساموزين والزميل على الكشوطى



ساموزين والزميل محمد الجالى



ساموزين والزميلة هناء أبو العز



ساموزين وسامى وهيب رئيس قسم التصوير



ساموزين وشادى أبو الحسن مخرج تليفزيون الخليج 365



ساموزين وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزميلان على الكشوطى ومحمد قاسم



ساموزين وعماد مدير أعماله والزميل عادل عبد الله



ساموزين وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



ساموزين وفريق عمل تليفزيون الخليج 365



ساموزين ومذيعتا تليفزيون الخليج 365



ساموزين ومحيي سعيد مدير تحرير الجريدة الورقة لليوم السابع



ساموزين يتحدث عن أغنيته الجديدة



قسم الفن يحتفى بالفنان ساموزين