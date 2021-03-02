شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تروج لأغنيتها الجديدة "لن نفترق" من ألبومها "هو نفس الشوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة أنغام، لأغنيتها الجديدة "لن نفترق"، المقرر عرضها خلال الفترة القادمة، والتي تعد ضمن ألبومها القادم "هو نفس الشوق"، حيث نشرت بوستر للأغنية الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تظهر من خلاله وهى في كامل أناقتها بفستان أحمر اللون، لتعلن عن اقتراب طرح الأغنية.

وكانت قد أعلنت الفنانة أنغام، عن إحيائها لحفل موسيقى في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في مركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة 26 مارس، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، لتعلن عن حفلها القادم.

وكانت قد أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها البالغة، منذ أسابيع، لتلقيها مكالمة هاتفية من النجمة نبيلة عبيد للاطمئنان عليها، وقد حرصت أنغام على توجيه رسالة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



بوستر انغام الجديد

وقالت أنغام عبر تويتر :"صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من أجمل ست في الدنيا نبيلة عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي، مكالمة دافية وجميلة زي قلبها وخلت يومي أحلى كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبلة نجمة مصر الأولى".