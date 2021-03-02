شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تطرح أغنية جديدة بعنوان " ما تحكم عحدا".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أغنية جديدة لها بعنوان " ما تحكم عحدا"، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورة لبوستر الاغنية التي يخرجها نديم مهنا، لتعلن عن وصولها عبر منصات الموسيقي.

وكانت قد نشرت الفنانة نانسى عجرم، فيديو قصير صامتا، منذ عدة أيام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، تشوق جمهورها لعمل فنى جديد خلال الفترة المقبلة، وعلقت عجرم على الفيديو الذى ظهرت فيه تؤدى احدى الأغنيات، قائلا:"احزرو شو الأغنية اللى عم غنيها؟".

وسبق واسترجعت عجرم ذكريات ألبوم "يا سلام"، التى حلت ذكراه الـ 18 عاما على طرحه منذ عدة أيام،، والذى أنتج فى عام 2003 وضم العديد من الأغانى الناجحة من ضمنها "أخاصمك أه" و"سحر عيونه".

ونشرت النجمة اللبنانية، عبر حسابها بموقع تويتر"فيديو" ضم عددا من صور ألبوم يا سلام، وعلقت قائلة: "يا سلام صار عمره 18 سنة. شو أكتر أغنية حبيتوها من هالألبوم؟يا سلام 18".