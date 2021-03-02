"ضبابية كورونا" تلغي مهرجان بريمافيرا الموسيقي في إسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان بريمافيرا ساوند الموسيقي في برشلونة، وهو من الأكبر في إسبانيا وأوروبا، إلغاء نسخته المقبلة بسبب جائحة كورونا.

وجاء في بيان للمهرجان، الثلاثاء: "ببالغ الحزن علينا إبلاغكم بإرجاء نسخة الذكرى العشرين لمهرجان بريمافيرا ساوند برشلونة إلى 2022".



ويعود القرار إلى "الضبابية" السائدة حاليا والتي تحول دون القدرة على التكهن بما سيكون عليه الوضع لناحية رفع القيود المتصلة بالجائحة خلال المهرجان المقرر بين 2 و6 من حزيران/يونيو المقبل.

وفي هذه الظروف "لا يمكن التحضير للمهرجان بصورة طبيعية ولا التأكد من القدرة على إقامته في موعده".

ويحذو المهرجان بذلك حذو أحداث أخرى بينها جلاستونبيري في بريطانيا، وهو من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، والذي أعلن نهاية كانون الثاني/يناير إلغاء نسخة 2021 المقررة أساسا في حزيران/يونيو المقبل.