تصريح مثير لفنانة عراقية عن وفاة يوسف شعبان وأحلام الجريتلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة نادية العراقية عن استيائها لاهتمام وسائل الإعلام بوفاة الفنان المصري يوسف شعبان، وتجاهل وفاة الفنانة أحلام الجريتلي.

وأضافت نادية العراقية في حديث أثار الجدل عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "حتى الموت فيه سوبر ستار وستار، إيه الظلم ده، القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي".



وتابعت: "أحلام الجريتلي اللي بقالها 35 سنه عطاء، عيب عليهم بجد، واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت السوبر أو جدته، مفيش عدل حتى في الموت، بس العدل في القبر وفي الآخرة، أخرتها كفن ومتر في متر".

ورحلت الفنانة أحلام الجريتلي، مساء الأحد عن عمر ناهز الـ70 عاما، إثر أزمة قلبية حيث تمت مراسم الدفن والعزاء دون حضور من الفنانين ووسط تجاهل تام، كما رحل الفنان يوسف شعبان في اليوم ذاته بعد تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا، وسط اهتمام كبير من الوسط الفني بحضور جنازته.