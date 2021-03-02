شكرا لقرائتكم خبر عن تابع مسلسلات كبار النجوم على watch it لمدة 3 شهور بـ 120 جنيها فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة watchit عن عرض جديد لمحبي وعشاق السينما والدراما، حيث تتيح المنصة مسلسلات كبار النجوم والنجمات لمدة 3 شهور وذلك بـ 120 جنيها فقط، ويشمل العرض توقيتات عرض مسلسلات رمضان، ومنها موسي ونسل الأغراب والاختيار 2 وأمن قومي وكوفيد 25، والنمر والقاهرة كابول وضد الكسر وحرب أهلية ونجيب زاهي زركش وبين السما والأرض وضل راجل والملك.

عرض المنصة

وشهدت منصة watch it العديد من النجاحات فى عام 2020، حيث قدمت محتوى غاية في الأهمية خلال العام الأصعب على البشرية، لتساهم في حملات خليك بالبيت للوقاية من فيروس كورونا مقدمة محتوى لا يقاوم من أهم الأعمال، حيث حصلت على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التليفزيونية، بالإضافة إلى حصولها على حقوق البث الرقمى لمباريات الدورى العام المصرى حصريا لأربعة مواسم مقبلة، إضافة إلى روائع الدراما المصرية بعد الحصول على الحقوق الرقمية حصريا لمكتبة التليفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى، مثل مسلسلات رأفت الهجان، ليالى الحلمية، أحلام الفتى الطائر، المال والبنون، أرابيسك، حديث الصباح والمساء وغيرها.

وأضافت منصة watch it باقة من أشهر مسرحيات الستينيات مثل "سيدتي الجميلة"، "موسيقى في الحي الشرقي"، "هاللو شلبي"، إضافة إلى مسرحيات حديثة مثل "الملك لير"، وتستعد المنصة لطرح مجموعة منتقاة من أقوى المسرحيات والأفلام مباشرة من دور العرض فى خطوة غير مسبوقة بالعالم العربى.

وعلى صعيد البرامج التليفزيونية الأكثر نجاحا، استحدثت watch it قسما لمتابعة حلقات أنجح البرامج التليفزيونية حصريا مثل "صاحبة السعادة" تقديم إسعاد يونس، "معكم" منى الشاذلى، "أنا وبنتي" تقديم شريف منير، و"سهرانين" تقديم أمير كرارة، و"ميس أندرستاند" تقديم شيماء سيف، "أنا وأنا "تقديم سمر يسري، و"رحلة حياة" تقديم مصطفى حسنى، و"باب رزق" تقديم يسري الفخراني، و"اسم من مصر" تقديم جورج قرداحي، "ورطة إنسانية" بمواسمه الثلاثة، و"أصغر شيف" و"السيرة" و"واحد من الناس" و"أبلة فاهيتا".



مسلسلات watch it

بالإضافة للمحتوى الرمضانى المتميز من مسلسلات لكبار النجوم والنجمات والذى عرضته المنصة، وقدمت العديد من الأعمال الجاذبة من الشباب وإلى الشباب ومنها مسلسل "شديد الخطورة" و"إسعاف يونس" و"جمال الحريم" و"ربع قيراط" و"خيط حرير" و"الدايرة" و"ضربة معلم"، وغيرها من الأعمال التى تصدرت التريند ولاقت نجاحا كبيرا.

وتوفر المنصة للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدى والإلكترونى المختلفة سنوية والسنوية عبر وسائل الدفع الإلكترونى باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الإلكترونية، أو نقدا عن طريق خدمات شبكة فورى.



احمد العوضى



احمد عز



حرب اهلية



حنان مطاوع



خالد الصاوى



سوسن بدر



صبا مبارك



طارق لطفى



عمرو يوسف



فتحى عبد الوهاب



محمد امام



نور اللبنانية



نيللى كريم



هانى سلامة



هنا الزاهد



ياسر جلال



ياسمين عبد العزيز