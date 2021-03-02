شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنعى عمتها "جاندارك": وفاة طبيعية ولم تصب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة اللبنانية اليسا، وفاة عمتها "جاندارك" اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن سبب وفاتها ليس إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الوفاة كانت طبيبعة.

وكتبت المطربة اللبنانية عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر "اليوم كمان توفت عمتى جاندارك وحمدالله مش كورونا، خلص عمرها بس كانوا مصريين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا".



اليسا تنعي وفاة عمتها

وكانت النجمة اللبنانية إليسا قد وجهت رسالة دعم إلى العاملين فى مجال الرعاية الصحية بالتزامن مع الإغلاق العام الشامل فى لبنان لمحاولة وقف تفشى فيروس كورونا، وغردت إليسا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "ألف تحية من القلب لكل الطاقم الطبى، للجيش الأبيض اللى عم يواجه الحرب الحقيقية من ٤ آب الماضي لوقف جائحة كورونا الخبيثة.. سامحونا على استهتارنا".