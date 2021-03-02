فن ومشاهير

وفاة شقيق خالد يوسف متأثرا بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المخرج ، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة شقيقه "صلاح" متأثرا بإصابته بفيروس .

وكتب "يوسف": "رحل شقيقي صلاح"، بينما علق عدد كبير من النجوم على المنشور، أبرزهم الفنان سليمان عيد، الناقدة ماجدة موريس، الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنان محمود عزازي، الفنان كريم مغاوري، وآخرون.

وكان خالد يوسف قد أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 31 يناير الماضي، وبعد أيام أعلن تعافيه، كما كشف عن إصابة شقيقه صلاح بفيروس كورونا وكتب: "دعواتكم أن تمر الحالة بسلام ودعواتكم لشقيقي التي ما زالت حالته حرجة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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