صور| ميرهان حسين تهنئ والدها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ميرهان حسين، والدها بعيد ميلاده، الذي وافق أمس ١ مارس.

ونشرت ميرهان صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا باشمهندس، كل سنة وأنت بصحة وبخير، ربنا يخليك يا بابا يا ضهري وسندي وأغلى ما في حياتي ويخليك لينا أحنا من غيرك ولا حاجة، بحبك يا بابا".

ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما شاركت ميرهان في مسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.