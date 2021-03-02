فيديو.. نسرين طافش تستمتع بنهر النيل: "في حب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحد الأماكن المُطلة على النيل.

وظهرت "نسرين"، في الفيديو وهي تتناول مشروبها من إحدى الشرفات وتستمتع لأغنية "تحيا مصر"، وعلقت على الفيديو قائلة: " في حب مصر".

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، أعلنت أنها ستتزوج في عام 2021، دون أن تكشف عن الزوج المنتظر، وذلك في تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي".

يشار إلى أن آخر أعمال نسرين طافش مشاركتها في بطولة مسلسل "الوجه الآخر" مع النجوم ماجد المصري، ندا موسى، أحمد فهيم، وغيرهم.